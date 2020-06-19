В Екатеринбурге прошла последняя ночная репетиция парада Победы
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Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
По площади 1905 года проехало более 100 единиц современной и исторической техники. Отрабатывалось синхронное движение с соблюдением дистанции, а также единый скоростной режим.
Торжественным маршем прошли свыше 2 тыс. участников парадных расчётов.
Генеральная репетиция пройдёт 20 июня.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени парад Победы перенесли на 26 июля.