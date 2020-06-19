В Госдуме предложили разработать новую школьную программу

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова заявила о необходимости разработки актуальных профориентированных школьных программ.

«Наша страна богата одарёнными детьми. Необходимо, например, чтобы с седьмого класса каждый ребёнок мог выбрать профессию, которая ему интересна, и углублённо изучать только те дисциплины, которые напрямую с ней связаны», — пояснила она в беседе с ФАН.

Елена Строкова добавила, что детям ещё в школьном возрасте необходимо понимать, какие сферы нуждаются в квалифицированных кадрах, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами при трудоустройстве.

По её мнению, Минэкономразвития совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования могли бы разрабатывать профориентированные программы для школьников и студентов, опираясь на данные прогнозов Росстата о потребности в специалистах в различных отраслях.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.