Волонтёры приведут в порядок заброшенные памятники войны

Активисты «Волонтёров Победы» и «Поискового движения России» перед Днём памяти и скорби проведут международные субботники и приведут в порядок тысячи мемориалов Великой Отечественной войны.

Как передаёт URA.RU, особое внимание активистов будет направлено на памятники в небольших поселениях, находящиеся в заброшенном состоянии.

«Известные мемориалы, посвящённые Великой Отечественной войне, всегда на слуху. За ними ведётся постоянный уход со стороны муниципалитетов, так как они являются не просто физическим воплощением нашей памяти, но уже и частью культурного наследия нашей страны. А что касается памятных захоронений, братских могил и мемориалов в небольших поселениях, деревнях, которые уже приходят в запустение, — такие мемориалы часто находятся в заброшенном и полузаброшенном состоянии. Поэтому упор во время субботника мы делаем именно на них», — заявил пресс-секретарь «Волонтёров Победы» Ксения Ковалёва.

Она добавила, что все волонтёры будут снабжены средствами защиты. Также на объектах будет соблюдаться социальное дистанцирование.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Севастополе впервые пройдут акции «Бессмертный полк онлайн» и «Свеча памяти», приуроченные к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.