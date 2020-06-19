Владимир Ресин оценил изменения в Москве

Заслуженный строитель России, советник мэра Москвы и советник патриарха по строительству, депутат Государственной думы Владимир Ресин оценил изменения в столице.

«Москва — очень чистый город всегда, у нас дороги уже несколько лет шампунями моют. Но даже он ещё чище стал: и воздух, и дороги, и дворы, и парки», — заявил он в беседе с kp.ru, говоря о периоде действия ограничительных мер.

По словам Ресина, он с нетерпением ждёт, когда на улицах снова закипит жизнь.

«120 парков от Измайловского до Краснопресненского за десять лет превратили в ухоженные, как с картинки, сады с дорожками, зонами развлечений, тенистыми аллеями. Ну и что они без людей?» — отметил Ресин.

Он добавил, что в последние годы Москва преобразилась — стала чище, красивее, комфортнее для проживания.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.