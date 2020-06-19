В Удмуртии завели дело по факту гибели четырёх человек при пожаре

В Удмуртии завели уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным следствия, в ночь на 19 июня загорелся частный дом в деревне Усть-Сарапулка, который принадлежал 38-летнему жителю Сарапула и использовался как дача. Накануне пожара в помещении находились шесть человек — семья владельца и знакомые с шестилетним ребёнком.

«Мальчик проснулся ночью от задымления и успел выйти из дома, его отец также остался в живых, так как спал в машине у дома», — рассказали следователи.

Назначены экспертизы. Устанавливаются причины пожара, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в Коми завели дело по факту гибели двух детей при пожаре.