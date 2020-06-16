В Коми завели дело по факту гибели двух детей при пожаре

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В Коми завели уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.
В Коми завели дело по факту гибели двух детей при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

Инцидент произошёл в квартире дома по Шахтёрской набережной в Воркуте. Там проживали двое взрослых и двое детей. Их спасли и передали сотрудникам скорой помощи, но по дороге в медучреждение шестилетняя девочка и четырёхлетний мальчик скончались.

«По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося, установление лиц, виновных в произошедшем, получение и закрепление доказательственной базы», — заявили в региональном СУ СК России.

Ранее Newinform сообщал, что в Ульяновской области задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге дома бывшей гражданской жены.

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