В Коми завели дело по факту гибели двух детей при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
Инцидент произошёл в квартире дома по Шахтёрской набережной в Воркуте. Там проживали двое взрослых и двое детей. Их спасли и передали сотрудникам скорой помощи, но по дороге в медучреждение шестилетняя девочка и четырёхлетний мальчик скончались.
«По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося, установление лиц, виновных в произошедшем, получение и закрепление доказательственной базы», — заявили в региональном СУ СК России.
Ранее Newinform сообщал, что в Ульяновской области задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге дома бывшей гражданской жены.