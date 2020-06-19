Врач рассказал, как пережить жару страдающим гипертонией

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Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимур Зефиров рассказал, как пережить жару людям, страдающим от повышенного артериального давления.
Врач рассказал, как пережить жару страдающим гипертонией
  • Pixabay

Как передаёт издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу КФУ, специалист рекомендовал гипертоникам с 10:00 до 17:00 по возможности оставаться дома.

Он также напомнил о необходимости как минимум дважды в день измерять артериальное давление и регулярно принимать лекарства.

Врач добавил, что водный режим должен быть адекватным: нужно избегать чрезмерного употребления жидкости и при этом не допускать обезвоживания.

Кроме того, по его словам, необходимо ограничить психоэмоциональные и физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций.

Также Зефиров рекомендовал употреблять больше овощей, фруктов, исключить жирное, сладкое, солёное и пить преимущественно воду или чай.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.

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