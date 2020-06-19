В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал вероятность открытия границ для россиян в июле.
В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле
  • РИА Новости

«Я считаю, что уже где-то во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы. Пусть будет какой-то конкретный ограниченный список стран, но если это начнётся, то, я считаю, на этих рейсах полетят и туристы», — заявил он в беседе с НСН.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин заявил, что международный туризм может возобновиться в III квартале 2020 года.

В беседе с ФАН он отметил, что на возобновление организованных поездок в другие страны могут повлиять несколько факторов.

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