В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал вероятность открытия границ для россиян в июле.

«Я считаю, что уже где-то во второй половине июля авиационные компании начнут выполнять международные рейсы. Пусть будет какой-то конкретный ограниченный список стран, но если это начнётся, то, я считаю, на этих рейсах полетят и туристы», — заявил он в беседе с НСН.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин заявил, что международный туризм может возобновиться в III квартале 2020 года.

В беседе с ФАН он отметил, что на возобновление организованных поездок в другие страны могут повлиять несколько факторов.