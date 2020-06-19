В РСТ оценили данные о планах россиян отправиться в отпуск на автомобиле

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал информацию о том, что более 40% россиян, планирующих отправиться в отпуск, решили путешествовать на личном автомобиле.
В РСТ оценили данные о планах россиян отправиться в отпуск на автомобиле
  • Pixabay

В беседе с НСН он отметил, что в Китае многие стали путешествовать на личном автомобиле вместе с гидом.

«Действительно, количество тех, кто теперь будет путешествовать на личном автомобиле, скорее всего, увеличится. Я знаю, что в Китае они сажают в машину даже гида и путешествуют с ним на личном авто, таким образом обеспечивая безопасность своей семьи. Не знаю, просят ли они справку у гида, но информация о таких поездках есть», — пояснил Андрей Игнатьев.

Он добавил, что пока сложно сказать, какое количество россиян воспользуется такими услугами.

Ранее сервис «Авито Авто» опубликовал результаты опроса, согласно которым более 40% планируют отправиться в летнее путешествие на личном автомобиле. 

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