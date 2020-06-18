Опрос показал наиболее популярный вид транспорта для летних путешествий

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Самым популярным видом транспорта для летних путешествий россияне назвали личный автомобиль. Согласно данным опроса «Авито Авто», более 40% респондентов выберут такой способ передвижения.
Опрос показал наиболее популярный вид транспорта для летних путешествий
  • Pixabay

«Самым популярным транспортом для летних путешествий по России в этом году станет личный автомобиль: более 40% участников опроса, планирующих поездки, указали, что выберут именно такой способ передвижения», — приводит ТАСС сообщение.

Лишь четверть респондентов указали, что полетят в отпуск на самолёте. А 6% опрошенных отметили, что будут путешествовать на машинах друзей.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что для заселения в санатории российских курортов в этом году потребуется предоставить три медицинские справки.

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