Опрос показал наиболее популярный вид транспорта для летних путешествий
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«Самым популярным транспортом для летних путешествий по России в этом году станет личный автомобиль: более 40% участников опроса, планирующих поездки, указали, что выберут именно такой способ передвижения», — приводит ТАСС сообщение.
Лишь четверть респондентов указали, что полетят в отпуск на самолёте. А 6% опрошенных отметили, что будут путешествовать на машинах друзей.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что для заселения в санатории российских курортов в этом году потребуется предоставить три медицинские справки.