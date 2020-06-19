Эксперт оценил вред от использования микроволновых печей

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона, которое используется в работе СВЧ-печей.

«Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остаётся. Продукт готовится, и на этом всё. Никаких существенных изменений в нём самом не происходит», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Он уточнил, что само устройство во время работы излучает электромагнитные волны, которые распространяются в радиусе 1,5 м, в этот момент лучше находиться на некотором расстоянии от прибора.

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