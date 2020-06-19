Эксперт оценил вред от использования микроволновых печей

Короткая ссылка
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона, которое используется в работе СВЧ-печей.
Эксперт оценил вред от использования микроволновых печей
  • Pixabay

«Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остаётся. Продукт готовится, и на этом всё. Никаких существенных изменений в нём самом не происходит», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Он уточнил, что само устройство во время работы излучает электромагнитные волны, которые распространяются в радиусе 1,5 м, в этот момент лучше находиться на некотором расстоянии от прибора.

Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева в беседе с «Невскими новостями» дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить