Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
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Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями. В их числе — строительство атомных ледоколов, терминала сжиженного природного газа «Утренний», реконструкция участков трасс Р-22 «Каспий» и А-290 Новороссийск — Керчь.
Зафиксированные проекты подлежат мониторингу со стороны государства. Усиленный надзор необходим, чтобы исключить коррупционные нарушения при расходовании бюджетных средств и средств ФНБ, уточнили в кабмине.
Ранее президент Владимир Путин оценил уровень государственного участия в экономике страны.