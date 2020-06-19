Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

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Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями. В их числе — строительство атомных ледоколов, терминала сжиженного природного газа «Утренний», реконструкция участков трасс Р-22 «Каспий» и А-290 Новороссийск — Керчь.

Зафиксированные проекты подлежат мониторингу со стороны государства. Усиленный надзор необходим, чтобы исключить коррупционные нарушения при расходовании бюджетных средств и средств ФНБ, уточнили в кабмине.

Ранее президент Владимир Путин оценил уровень государственного участия в экономике страны.

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