Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями. В их числе — строительство атомных ледоколов, терминала сжиженного природного газа «Утренний», реконструкция участков трасс Р-22 «Каспий» и А-290 Новороссийск — Керчь.

Зафиксированные проекты подлежат мониторингу со стороны государства. Усиленный надзор необходим, чтобы исключить коррупционные нарушения при расходовании бюджетных средств и средств ФНБ, уточнили в кабмине.

Ранее президент Владимир Путин оценил уровень государственного участия в экономике страны.