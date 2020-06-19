Школьникам предоставят дополнительные скидки на железнодорожные билеты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников. Документ опубликован на сайте правительства.
Школьникам предоставят дополнительные скидки на железнодорожные билеты
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Так, билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырёхместными купе для детей старше 10 лет можно будет приобрести за 50% стоимости.

Отмечается, что пониженный тариф будет действовать во время учебного года — с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

Ранее такая скидка предоставлялась на проезд в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования, уточнили в кабмине.

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