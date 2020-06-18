В Рязанской области начался второй этап снятия ограничений

Рязанская область приступила с 18 июня ко второму этапу снятия введённых из-за COVID-19 ограничений. Об этом заявил губернатор региона Николай Любимов.

«Накануне вечером мы получили согласование федерального Роспотребнадзора, таким образом, с сегодняшнего дня можно возобновить работу организаций в целом ряде отраслей», — цитирует РИА Новости Любимова.

По его словам, речь идёт о предприятиях торговли площадью до 800 кв. м.

«Во-вторых, это физкультура и спорт. Сюда включены спорткомплексы, спортклубы и фитнес-центры, которые должны будут соблюдать условия загрузки не более 25%. Смогут возобновить тренировки сборные спортивные команды. Станет возможным проведение конференций и выставок», — добавил он.

Ранее Newinform передавал, что в Ивановской области начинают первый этап снятия ограничений.