В Мурманской области рассказали о лауреатах конкурса Фонда президентских грантов
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
Средства направят на кино, экотропы, помощь бездомным и другие проекты.
Например, более 4,5 млн рублей получит Центр международного сотрудничества Barents Hall за создание общественного пространства в Заполярном. Там появятся коммуникационные площадки, творческие мастерские, народный театр.
Среди победителей — международный кинофестиваль «Северный характер», для которого предусмотрено 2,7 млн рублей.
Ранее Udm-info.ru сообщало, что почти 60 проектов из Удмуртии получат президентские гранты.