В Мурманской области рассказали о лауреатах конкурса Фонда президентских грантов

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Десять проектов из Мурманской области попали в число победителей второго конкурса Фонда президентских грантов в 2020 году.
В Мурманской области рассказали о лауреатах конкурса Фонда президентских грантов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

Средства направят на кино, экотропы, помощь бездомным и другие проекты.

Например, более 4,5 млн рублей получит Центр международного сотрудничества Barents Hall за создание общественного пространства в Заполярном. Там появятся коммуникационные площадки, творческие мастерские, народный театр.

Среди победителей — международный кинофестиваль «Северный характер», для которого предусмотрено 2,7 млн рублей.

Ранее Udm-info.ru сообщало, что почти 60 проектов из Удмуртии получат президентские гранты.

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