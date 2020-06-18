Почти 60 проектов из Удмуртии получат президентские гранты

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Фонд президентских грантов объявил итоги второго конкурса в 2020 году. По его результатам 58 проектов из Удмуртии получат 56,1 млн рублей.
Почти 60 проектов из Удмуртии получат президентские гранты
  • © Wikimedia commons

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ГФИ по республике.

В целом Приволжский федеральный округ сохраняет в конкурсе второе место по количеству победителей и суммам предоставляемых средств.

Некоммерческие организации ПФО подали 2,4 тыс. заявок, из которых стали победителями 518 проектов. Им предоставят 726,2 млн рублей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия получила субсидию в размере 157 млн рублей на поддержку МСБ.

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