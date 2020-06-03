Удмуртия получила субсидию в размере 157 млн рублей на поддержку МСБ

Удмуртия получила субсидию в размере 157,3 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Заявку подавали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как ожидается, средства поступят в ближайшее время.

Их направят на создание благоприятных условий для развития и поддержки бизнеса.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.