Власти Адыгеи рассказали о последствиях непогоды

Короткая ссылка
Межведомственная комиссия в Адыгее подвела предварительные результаты работы по обследованию объектов, пострадавших от града, который выпал накануне.
Власти Адыгеи рассказали о последствиях непогоды
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«С сегодняшнего дня на территории аула Хатукай введён режим ЧС муниципального характера», — заявил заместитель руководителя республиканского комитета по ГО и ЧС Рашид Манапов.

По имеющимся данным, с заявками на возмещение причинённого ущерба в органы власти обратились собственники 701 домовладения.

Крупный град повредил кровлю двух детсадов, здания администрации сельского поселения и физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал и. о. главы Красногвардейского района Тимур Губжоков.

Глава региона Мурат Кумпилов поручил принять меры по оказанию помощи.

«Решение будем принимать по каждому пострадавшему. Что касается сельхозугодий, то здесь необходимо активно работать по линии страхования посевов», — подчеркнул он.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Майкопе из-за ураганного ветра упала конструкция типовой остановки. Погибла 78-летняя пенсионерка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить