Власти Адыгеи рассказали о последствиях непогоды

Межведомственная комиссия в Адыгее подвела предварительные результаты работы по обследованию объектов, пострадавших от града, который выпал накануне.

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«С сегодняшнего дня на территории аула Хатукай введён режим ЧС муниципального характера», — заявил заместитель руководителя республиканского комитета по ГО и ЧС Рашид Манапов.

По имеющимся данным, с заявками на возмещение причинённого ущерба в органы власти обратились собственники 701 домовладения.

Крупный град повредил кровлю двух детсадов, здания администрации сельского поселения и физкультурно-оздоровительного комплекса, рассказал и. о. главы Красногвардейского района Тимур Губжоков.

Глава региона Мурат Кумпилов поручил принять меры по оказанию помощи.

«Решение будем принимать по каждому пострадавшему. Что касается сельхозугодий, то здесь необходимо активно работать по линии страхования посевов», — подчеркнул он.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Майкопе из-за ураганного ветра упала конструкция типовой остановки. Погибла 78-летняя пенсионерка.