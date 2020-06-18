Власти Петербурга рассказали о ситуации с COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает НТВ.

«Мы на всякий случай готовимся ко второй волне. Возможно, это осень. Когда все вернутся, начнут работать школы, детские сады, другие организации. И конечно, сама погода. Это и ОРВИ, и грипп, и многое-многое другое», — заявил Беглов.

Он рекомендовал соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

Губернатор также отметил, что для лечения коронавируса город развивает временный госпиталь в «Ленэкспо».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки коронавирус выявили у 7790 человек в 83 регионах России.