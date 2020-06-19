В Калининграде запускают шесть новых авиарейсов

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В Калининграде планируют запустить шесть новых авиарейсов.
В Калининграде запускают шесть новых авиарейсов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В Псков, Анапу, Петрозаводск и Мурманск самолёты станут летать с 22 июня, в Челябинск — с 16 июля, в Казань – с 17 июля.

«В текущем году в областном бюджете мы предусмотрели субсидии на авиаперевозки. Авиабилеты по маршруту Калининград — Псков — Калининград, субсидируются за счёт областного бюджета и могут приобретаться всеми гражданами без исключения», — заявила министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что аэропорт Симферополь увеличит маршрутную сеть полётов в четыре раза в июне.

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