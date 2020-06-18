В Совфеде оценили идею снижения транспортного налога

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов прокомментировал инициативу Госдумы о снижении налога на транспорт.

«Любая инициатива требует проработки. Это нужно посмотреть, насколько это будет эффективной мерой, какого количества граждан она коснётся, какая сумма потребуется из бюджета либо выпадет из дохода бюджета», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, это серьёзный вопрос.

Как подчеркнул Долгов, любая инициатива должна быть обоснованной.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor предложил ввести бесплатное государственное каско.