В Совфеде оценили идею снижения транспортного налога

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов прокомментировал инициативу Госдумы о снижении налога на транспорт.
В Совфеде оценили идею снижения транспортного налога
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Любая инициатива требует проработки. Это нужно посмотреть, насколько это будет эффективной мерой, какого количества граждан она коснётся, какая сумма потребуется из бюджета либо выпадет из дохода бюджета», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, это серьёзный вопрос.

Как подчеркнул Долгов, любая инициатива должна быть обоснованной.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor предложил ввести бесплатное государственное каско.

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