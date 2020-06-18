В Совфеде оценили идею снижения транспортного налога
- © Konstantin Kokoshkin
- globallookpress.com
«Любая инициатива требует проработки. Это нужно посмотреть, насколько это будет эффективной мерой, какого количества граждан она коснётся, какая сумма потребуется из бюджета либо выпадет из дохода бюджета», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, это серьёзный вопрос.
Как подчеркнул Долгов, любая инициатива должна быть обоснованной.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor предложил ввести бесплатное государственное каско.