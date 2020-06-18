В Ставропольском крае рассказали о снятии ряда ограничительных мер
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы главы региона.
«Также разрешается работать физкультурно-спортивным объектам, в которых тренируются профессиональные спортивные команды Ставропольского края. При этом загрузка этих объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности», — уточнили в областном правительстве.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки коронавирус выявили у 7790 человек в 83 регионах России.