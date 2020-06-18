В Татарстане перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в избиении шестилетнего пасынка
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.
Вину 34-летний мужчина не признаёт. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
По версии следствия, в посёлке Осиново обвиняемый систематически наносил побои пасынку. В декабре 2019 года ребёнка госпитализировали.
Всего в семье четыре ребёнка. Проживают на съёмной квартире.
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