В Татарстане перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в избиении шестилетнего пасынка

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего шестилетнего пасынка.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Вину 34-летний мужчина не признаёт. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, в посёлке Осиново обвиняемый систематически наносил побои пасынку. В декабре 2019 года ребёнка госпитализировали.

Всего в семье четыре ребёнка. Проживают на съёмной квартире.

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