Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили в России

Автоэксперт Игорь Моржаретто дал прогноз по ценам на автомобили в России.

«В целом цены все будут повышать, потому что доллар вырос на 15%», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, на какие-то машины скидки будут, но это явление не окажется массовым — оно может затронуть или модели прошлых лет, или не самые популярные модели.

«Сейчас очень выгодные кредиты, особенно с государственной поддержкой. Есть интересные кредиты, которые предлагают и сами производители. Вариантов много», — сказал Моржаретто.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил качество онлайн-торговли автомобилями в России.