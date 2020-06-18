Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили в России

Короткая ссылка
Автоэксперт Игорь Моржаретто дал прогноз по ценам на автомобили в России.
Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили в России
  • РИА Новости

«В целом цены все будут повышать, потому что доллар вырос на 15%», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, на какие-то машины скидки будут, но это явление не окажется массовым — оно может затронуть или модели прошлых лет, или не самые популярные модели.

«Сейчас очень выгодные кредиты, особенно с государственной поддержкой. Есть интересные кредиты, которые предлагают и сами производители. Вариантов много», — сказал Моржаретто.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил качество онлайн-торговли автомобилями в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить