Число выданных в России автокредитов уменьшилось на 49% в мае

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В мае 2020 года в России выдали 28,9 тыс. автокредитов, что на 49,2% меньше, чем годом ранее.
Число выданных в России автокредитов уменьшилось на 49% в мае
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй.

Средний размер кредита на приобретение машины составил 773,1 тыс. рублей — на 4,9% меньше, чем в мае 2019 года.

По итогам января — апреля 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила почти 1,7 млн рублей (+9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Средневзвешенная цена иномарки за указанный период достигла почти 2 млн рублей, а российского автомобиля — 698 тыс. рублей.

Ранее замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с телеканалом «360» прокомментировал идею увеличения субсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60%.

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