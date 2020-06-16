Эксперт оценил идею увеличения субсидий на перевод машин с бензина на газ

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Замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал идею увеличения субсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60%.
Эксперт оценил идею увеличения субсидий на перевод машин с бензина на газ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что переход на газ позволит примерно втрое сократить транспортные расходы, что особенно актуально для пассажирских и грузовых перевозок. 

«Газовые двигатели экологичнее бензиновых или дизельных. Это позволит улучшить ситуацию в мегаполисах и на трассах федерального значения. Также это может стать одним из драйверов для развития российской промышленности в сфере создания оборудования, обслуживания. Стать двигателем экономики на ближайшую перспективу», — заявил эксперт.

Ранее министр энергетики России Александр Новак предложил увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей на газомоторное топливо до 60%.

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