Эксперт оценил идею увеличения субсидий на перевод машин с бензина на газ
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- РИА Новости
В беседе с телеканалом «360» он отметил, что переход на газ позволит примерно втрое сократить транспортные расходы, что особенно актуально для пассажирских и грузовых перевозок.
«Газовые двигатели экологичнее бензиновых или дизельных. Это позволит улучшить ситуацию в мегаполисах и на трассах федерального значения. Также это может стать одним из драйверов для развития российской промышленности в сфере создания оборудования, обслуживания. Стать двигателем экономики на ближайшую перспективу», — заявил эксперт.
Ранее министр энергетики России Александр Новак предложил увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей на газомоторное топливо до 60%.