Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю

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Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается каждую неделю, несмотря на снятие ограничительных мер, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю
  • РИА Новости

«Несмотря на увеличение людей на улицах, на дорогах, открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал мэр в эфире «Россия 24».

За последнюю неделю она улучшилась «где-то на 25—30%» по всем основным показателям, добавил он.

«Конечно, целый ряд больниц продолжает активно лечить больных, которые находятся в тяжёлой форме», — напомнил он.

Ранее к плановому приёму пациентов вернулись 12 городских поликлиник Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.

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