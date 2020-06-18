Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю
- РИА Новости
«Несмотря на увеличение людей на улицах, на дорогах, открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал мэр в эфире «Россия 24».
За последнюю неделю она улучшилась «где-то на 25—30%» по всем основным показателям, добавил он.
«Конечно, целый ряд больниц продолжает активно лечить больных, которые находятся в тяжёлой форме», — напомнил он.
Ранее к плановому приёму пациентов вернулись 12 городских поликлиник Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.