Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается каждую неделю, несмотря на снятие ограничительных мер, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Несмотря на увеличение людей на улицах, на дорогах, открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал мэр в эфире «Россия 24».

За последнюю неделю она улучшилась «где-то на 25—30%» по всем основным показателям, добавил он.

«Конечно, целый ряд больниц продолжает активно лечить больных, которые находятся в тяжёлой форме», — напомнил он.

Ранее к плановому приёму пациентов вернулись 12 городских поликлиник Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.