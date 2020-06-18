Психолог дал рекомендации по выходу из самоизоляции
- Reuters
По его мнению, нужно быть готовым к предстоящим трудностям.
«Понимание, что «всё прошло, пройдёт и это», даёт возможность успокоиться и собрать себя для конструктивных действий», — подчеркнул Балашов в беседе с «Невскими новостями».
Он добавил, что трудовые будни в офисе лучше начинать постепенно.
Чтобы настроиться на рабочий лад, эксперт рекомендовал убраться в офисе, навести порядок в документах или сделать перестановку на рабочем месте.
А для того чтобы избежать депрессии, психолог посоветовал проводить свободное время за любимым занятием.
Ранее психолог, психиатр Владимир Крупин в беседе с Nation News оценил возвращение в офис после режима самоизоляции.