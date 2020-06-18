Психолог дал рекомендации по выходу из самоизоляции

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Директор центра социально-психологического сопровождения образовательного процесса СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Балашов рассказал, как без стресса вернуться к привычному образу жизни после самоизоляции.
Психолог дал рекомендации по выходу из самоизоляции
  • Reuters

По его мнению, нужно быть готовым к предстоящим трудностям.

«Понимание, что «всё прошло, пройдёт и это», даёт возможность успокоиться и собрать себя для конструктивных действий», — подчеркнул Балашов в беседе с «Невскими новостями».

Он добавил, что трудовые будни в офисе лучше начинать постепенно.

Чтобы настроиться на рабочий лад, эксперт рекомендовал убраться в офисе, навести порядок в документах или сделать перестановку на рабочем месте.

А для того чтобы избежать депрессии, психолог посоветовал проводить свободное время за любимым занятием.

Ранее психолог, психиатр Владимир Крупин в беседе с Nation News оценил возвращение в офис после режима самоизоляции.

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