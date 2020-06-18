В России выявили нарушения по госконтрактам по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Трансляцию встречи вёл телеканал «Россия 24».
«Мы взяли на мониторинг порядка 7 тыс. контрактов и около 4,5 тыс. исполнителей и увидели, что, действительно, идёт большое поступление денежных средств... но в то же время на первоначальном этапе пришёл ряд исполнителей, которые находились в зоне риска», — рассказал Чиханчин.
По его словам, Росфинмониторингу пришлось порядка 160 материалов передать в Генпрокуратуру, ФСБ и МВД.
Он отметил, что часть контрактов уже расторгнута, возбуждены уголовные дела.
Чиханчин добавил, что «после этого динамика стала двигаться в лучшую сторону».
Ранее кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев в беседе с радио Sputnik прокомментировал ситуацию в российской экономике после пандемии коронавируса.