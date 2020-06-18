В Курганской области предупредили о высокой пожароопасности

В администрации Кургана предупредили, что в Курганской области с 19 по 23 июня прогнозируется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

«С 19 по 23 июня 2020 года в центральных и восточных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости леса, в остальных районах высокая пожарная опасность — четвёртый класс горимости леса», — приводит URA.RU сообщение мэрии города.

Уточняется, что пожарная обстановка в области может ухудшиться из-за сухой погоды, поэтому представители мэрии призвали курганцев соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге продлили противопожарный режим до 5 июля.