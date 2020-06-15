В Петербурге продлили противопожарный режим до 5 июля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил противопожарный режим в городе до 5 июля.

Как передаёт портал «Невские новости», со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте городской администрации, ограничения распространяются на прогулки по городским лесам, лесопарковым зонам и паркам.

Также запрещается въезд автомобилей на эти территории (исключение составляет спецтехника).

Уточняется, что в зонах лесов продлевается запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Новый Севастополь», особый противопожарный режим продлили в Севастополе до начала июля.