В Новгородской области захоронят останки более 500 жертв фашистов

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что 22 июня в регионе захоронят останки свыше 500 мирных жителей, ставших жертвами фашистов в годы Великой Отечественной войны.
В Новгородской области захоронят останки более 500 жертв фашистов
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, останки были найдены весной прошлого года поисковиками экспедиции «Долина памяти» Николая Орлова в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности».

«22 июня рядом с деревней Жестяная Горка Батецкого района пройдёт мероприятие, эмоции от которого сложно передать словами, — будет проведена траурная церемония захоронения останков более 500 мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Это были старики, женщины и маленькие дети», — заявил Никитин.

По его словам, на месте захоронения будет возведён мемориальный комплекс в память о жертвах войны на новгородской земле.

Губернатор также отметил, что в этом году будет установлена скульптура «Скорбящая мать», а в будущем планируется возведение часовни и строительство экспозиционно-выставочного комплекса.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Госархив Крыма выпустит сборник рассекреченных ФСБ документов о преступлениях нацистов.

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