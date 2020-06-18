Бизнес-омбудсмен оценил предложение законсервировать мусоропроводы в домах

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Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов оценил предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
Бизнес-омбудсмен оценил предложение законсервировать мусоропроводы в домах
  • РИА Новости

«Я соглашусь с той инициативой, которая уже, не скрою, поддерживается рядом рабочих групп в органах исполнительной власти. Мусоропроводы, конечно, мешают реформе. Отходы смешиваются при попадании в выгребную яму, и смысл раздельного сбора нарушается на самом первом этапе генерации отходов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, региональные власти обладают достаточным количеством новых и старых контейнеров, и вряд ли это увеличит контейнерный парк в разы.

Как считает Неверов, жители многоэтажных домов также отнесутся к инициативе положительно.

«Что такое мусоропровод? Антисанитарная система в подъезде», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.

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