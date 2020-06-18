Песков не исключил обращения Путина по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин обратится к россиянам в преддверии голосования по поправкам к Конституции, если посчитает нужным.

«Вы знаете, если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает. И мы тогда вас проинформируем. Пока мне на этот счёт нечего сказать», — сказал Песков.

СМИ сообщали, что Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции, который назначен на 1 июля.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь России отслеживает появление фейковых сайтов, которые посвящены теме общероссийского голосования по поправкам к Конституции.