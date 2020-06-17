Минкомсвязь отслеживает фейковые сайты по голосованию по Конституции

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Минкомсвязь России отслеживает появление фейковых сайтов, которые посвящены теме общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Минкомсвязь отслеживает фейковые сайты по голосованию по Конституции
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Подразделения, обеспечивающие информационную безопасность портала госуслуг, осуществляют непрерывный мониторинг сайтов на предмет выявления мошеннических ресурсов», — цитирует РИА Новости замглаву Минкомсвязи Олега Качанова.

По его словам, при обнаружении признаков мошеннической деятельности сразу направляется запрос на блокировку.

Он отметил, что блокировка осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имён Координационного центра доменов .RU/.РФ и международными нормами.

Ранее стало известно, что сотрудники прокуратуры будут жёстко реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства при голосовании по поправкам к Конституции.

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