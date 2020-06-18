В Госдуме оценили идею введения налога для богатых
- РИА Новости
По его мнению, подобные инициативы служат лишь для зарабатывания политических очков.
«Все расчёты показывают, что увеличение шкалы в геометрическом плане нам пока что ничего не даёт. Я не вижу целесообразности введения этого налога», — заявил парламентарий в беседе с сайтом «Москва 24».
Депутат отметил, что НДФЛ в 13% для России идеален. Он заявил, что такая ставка стабильно работает на протяжении более 20 лет.
В свою очередь, финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что такая мера вряд ли поможет бюджету.
«Об этом всегда говорят, когда наступает кризис. Люди начинают недосчитываться доходов, и их успокаивают историей о том, что мы будем больше брать у богатых», — пояснил он в беседе с URA.RU.
Эксперт также предложил отменить НДФЛ на доход до 30 тыс. в месяц, чтобы реально помочь населению.
Ранее сообщалось, что в российском правительстве рассматривалось повышение до 15% НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 2—3 млн рублей в год.
В кабмине опровергли эту информацию.