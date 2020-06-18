В Госдуме оценили идею введения налога для богатых

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Селивёрстов прокомментировал идею введения налога для граждан, чьи доходы превышают 2—3 млн рублей в год.
В Госдуме оценили идею введения налога для богатых
  • РИА Новости

По его мнению, подобные инициативы служат лишь для зарабатывания политических очков.

«Все расчёты показывают, что увеличение шкалы в геометрическом плане нам пока что ничего не даёт. Я не вижу целесообразности введения этого налога», — заявил парламентарий в беседе с сайтом «Москва 24».

Депутат отметил, что НДФЛ в 13% для России идеален. Он заявил, что такая ставка стабильно работает на протяжении более 20 лет.

В свою очередь, финансовый аналитик Виталий Калугин заявил, что такая мера вряд ли поможет бюджету.

«Об этом всегда говорят, когда наступает кризис. Люди начинают недосчитываться доходов, и их успокаивают историей о том, что мы будем больше брать у богатых», — пояснил он в беседе с URA.RU.

Эксперт также предложил отменить НДФЛ на доход до 30 тыс. в месяц, чтобы реально помочь населению.

Ранее сообщалось, что в российском правительстве рассматривалось повышение до 15% НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 2—3 млн рублей в год.

В кабмине опровергли эту информацию.

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