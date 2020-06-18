Верховный суд не принял иск по поводу голосования 1 июля

Короткая ссылка
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции.
Верховный суд не принял иск по поводу голосования 1 июля
  • РИА Новости

«Судья отказал в принятии заявления, оно возвращено в канцелярию», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Иск был подан неким Геннадием Рудяком, ответчиком по нему значился президент Владимир Путин.

По данным агентства, аналогичные заявления накануне подали в ВС депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.

Общероссийское голосование по основному закону страны пройдёт 1 июля. Изначально оно планировалось на 22 апреля, однако было перенесено из-за ситуации с коронавирусом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить