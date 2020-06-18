Верховный суд не принял иск по поводу голосования 1 июля

Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции.

«Судья отказал в принятии заявления, оно возвращено в канцелярию», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Иск был подан неким Геннадием Рудяком, ответчиком по нему значился президент Владимир Путин.

По данным агентства, аналогичные заявления накануне подали в ВС депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.

Общероссийское голосование по основному закону страны пройдёт 1 июля. Изначально оно планировалось на 22 апреля, однако было перенесено из-за ситуации с коронавирусом.