Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде
- АГН «Москва»
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Сообщается, что иск подан Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком по нему является президент Владимир Путин.
После изучения судья примет решение, принимать ли его к производству.
Как информирует агентство, 10 июня Верховный суд отказал в принятии аналогичного искового заявления.
Общероссийское голосование по основному закону страны назначено на 1 июля. Изначально его проведение было запланировано на 22 апреля, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса. Жители Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.
Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что сотрудники прокуратуры будут жёстко реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства.