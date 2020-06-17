Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс.

Сообщается, что иск подан Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком по нему является президент Владимир Путин.

После изучения судья примет решение, принимать ли его к производству.

Как информирует агентство, 10 июня Верховный суд отказал в принятии аналогичного искового заявления.

Общероссийское голосование по основному закону страны назначено на 1 июля. Изначально его проведение было запланировано на 22 апреля, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса. Жители Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном голосовании.

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что сотрудники прокуратуры будут жёстко реагировать на попытки нарушения избирательного законодательства.