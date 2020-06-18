В Рособрнадзоре рассказали, как будет проходить ЕГЭ в 2020 году
- РИА Новости
По его словам, такого требования нет в совместных методических рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора.
«То есть массово сдавать анализы, приносить справки, этой необходимости нет, и этого требования не предъявляется», — цитирует его РИА Новости.
При этом Музаев отметил, что если у выпускника будет высокая температура, то его «с высокой вероятностью не допустят до экзамена».
По данным врио главы Роспотребнадзора, пункты проведения ЕГЭ будут обеспечиваться средствами защиты и антисептиками за счёт региональных властей.
Также он сообщил, что результаты ЕГЭ планируется обработать и выдать до 15 августа.
В Роспотребнадзоре добавили, что пересдача ЕГЭ для тех, кто хочет улучшить свой результат, в этом году не предусмотрена.
Ранее Министерство просвещения России утвердило расписание проведения ЕГЭ.