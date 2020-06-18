В Рособрнадзоре рассказали, как будет проходить ЕГЭ в 2020 году

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Участникам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не нужно будет приносить справки об отсутствии коронавируса. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии.
В Рособрнадзоре рассказали, как будет проходить ЕГЭ в 2020 году
  • РИА Новости

По его словам, такого требования нет в совместных методических рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора.

«То есть массово сдавать анализы, приносить справки, этой необходимости нет, и этого требования не предъявляется», — цитирует его РИА Новости.

При этом Музаев отметил, что если у выпускника будет высокая температура, то его «с высокой вероятностью не допустят до экзамена».

По данным врио главы Роспотребнадзора, пункты проведения ЕГЭ будут обеспечиваться средствами защиты и антисептиками за счёт региональных властей.

Также он сообщил, что результаты ЕГЭ планируется обработать и выдать до 15 августа.

В Роспотребнадзоре добавили, что пересдача ЕГЭ для тех, кто хочет улучшить свой результат, в этом году не предусмотрена.

Ранее Министерство просвещения России утвердило расписание проведения ЕГЭ.

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