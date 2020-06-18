СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Саранске
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В сообщении сказано, что будет проверена деятельность компании по перевозке пассажиров, автомобиль которой попал в ДТП.
«В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться наличие либо отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в СК.
Также следователи дадут соответствующую правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров.
Ранее в Саранске два легковых автомобиля столкнулись и загорелись, в результате погибли шесть человек.