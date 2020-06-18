СК начал проверку после ДТП с шестью погибшими в Саранске

Следователи организовали проверку по факту ДТП с участием автомобиля такси в Мордовии, в результате которого погибли шесть человек. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального Следственного комитета.

В сообщении сказано, что будет проверена деятельность компании по перевозке пассажиров, автомобиль которой попал в ДТП.

«В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться наличие либо отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в СК.

Также следователи дадут соответствующую правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров.

Ранее в Саранске два легковых автомобиля столкнулись и загорелись, в результате погибли шесть человек.