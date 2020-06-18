За сутки в России скончались 182 пациента с коронавирусом

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В России в течение суток скончались 182 человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Общее число летальных случаев в стране составляет 7660. 
За сутки в России скончались 182 пациента с коронавирусом
  • РИА Новости

«За последние сутки подтверждено 182 летальных случая... За весь период в России умерли 7660 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Днём ранее в России скончались 194 пациента с коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире из-за COVID-19 умерли более 440 тыс. человек.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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