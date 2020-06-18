В Кузбассе два человека погибли в результате ДТП на трассе

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В Кемеровской области два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе «Р-255 Сибирь». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
В Кузбассе два человека погибли в результате ДТП на трассе
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«Предварительно установлено, что 55-летний водитель автомобиля Skoda Rapid, выполняя обгон в зоне действия запрещающего дорожного знака, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом», — заявили в МВД.

После столкновения легковой автомобиль отбросило под другой грузовик, двигавшийся в попутном направлении.

Погибли водитель и пассажир Skoda. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в Мордовии в результате ДТП погибли шесть человек.

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