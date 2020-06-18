В Кузбассе два человека погибли в результате ДТП на трассе
- globallookpress.com
«Предварительно установлено, что 55-летний водитель автомобиля Skoda Rapid, выполняя обгон в зоне действия запрещающего дорожного знака, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом», — заявили в МВД.
После столкновения легковой автомобиль отбросило под другой грузовик, двигавшийся в попутном направлении.
Погибли водитель и пассажир Skoda. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее в Мордовии в результате ДТП погибли шесть человек.