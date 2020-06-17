В Ростове-на-Дону оштрафовали мужчину, продававшего фальшивые пропуска в период ограничений

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Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении местного жителя, который продавал фальшивые пропуска для проезда на работу в период ограничений.
В Ростове-на-Дону оштрафовали мужчину, продававшего фальшивые пропуска в период ограничений
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, обвиняемый — индивидуальный предприниматель — получил бланки, предоставив ложные данные о деятельности и числе своих сотрудников. Он опубликовал в интернете объявления о продаже девяти пропусков, но продал только один.

Уголовное дело прекращено. Мужчина оштрафован на 30 тыс. рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что жительницу Краснодарского края оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусной инфекции.

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