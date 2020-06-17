Патрушев заявил об активизации Западом информационно-пропагандистских кампаний

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об активизации Западом информационно-пропагандистских кампаний.
Патрушев заявил об активизации Западом информационно-пропагандистских кампаний
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«По-особому тема ценностей зазвучала в условиях широкого обсуждения поправок в основной закон страны и в год 75-летия Великой Победы. На эти события Запад ответил активизацией информационно-пропагандистских кампаний, имеющих целью сфальсифицировать мировую и отечественную историю, умалить ценность Победы, нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в статье Патрушева для «Российской газеты».

Как отметил секретарь Совбеза, система ценностей в России сохранила свои основные качественные характеристики.

По словам Патрушева, она выступает духовно-нравственным фундаментом российского общества.

Ранее Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.

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