Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Туле

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Девять человек получили травмы в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле.
Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Туле
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф Тульской области.

«Девять человек пострадали, двое из них в тяжёлом состоянии, остальная информация собирается», — сказал собеседник.

Уточняется, что пострадавших направляют в больницу скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина и больницу им. Н.А. Семашко.

Согласно предварительной информации, вечером 17 июня водитель автобуса, следовавшего по маршруту 162к, не справился с управлением и совершил наезд на опору моста на Алексинском шоссе в Туле.

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.

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