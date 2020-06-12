В Амурской области ребёнок погиб в ДТП с автобусом

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В Амурской области в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погиб ребёнок, ещё пять человек пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
В Амурской области ребёнок погиб в ДТП с автобусом
  • РИА Новости

ДТП произошло в районе посёлка Талакан. 

По данным МВД, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Fiat Ducato, который следовал из Благовещенска в Талакан. В автобусе находились 12 пассажиров.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota погиб, водитель автомобиля Toyota и еще трое её пассажиров, а также один пассажир автобуса получили телесные повреждения», — заявили в ГИБДД.

По данным ведомства, погибший мальчик 2008 года рождения не был пристёгнут ремнём безопасности.

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.

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