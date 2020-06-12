В Амурской области ребёнок погиб в ДТП с автобусом
- РИА Новости
ДТП произошло в районе посёлка Талакан.
По данным МВД, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Fiat Ducato, который следовал из Благовещенска в Талакан. В автобусе находились 12 пассажиров.
«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota погиб, водитель автомобиля Toyota и еще трое её пассажиров, а также один пассажир автобуса получили телесные повреждения», — заявили в ГИБДД.
По данным ведомства, погибший мальчик 2008 года рождения не был пристёгнут ремнём безопасности.
В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.