В Амурской области ребёнок погиб в ДТП с автобусом

В Амурской области в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погиб ребёнок, ещё пять человек пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

ДТП произошло в районе посёлка Талакан.

По данным МВД, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Fiat Ducato, который следовал из Благовещенска в Талакан. В автобусе находились 12 пассажиров.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota погиб, водитель автомобиля Toyota и еще трое её пассажиров, а также один пассажир автобуса получили телесные повреждения», — заявили в ГИБДД.

По данным ведомства, погибший мальчик 2008 года рождения не был пристёгнут ремнём безопасности.

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.