Три человека погибли в результате ДТП в Ульяновске

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Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Ульяновске.
Три человека погибли в результате ДТП в Ульяновске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По имеющийся информации, авария произошла в 15:50 мск в Засвияжском районе Ульяновска. Там столкнулись Kia Ceed и ВАЗ-21102.

«В результате ДТП три человека погибли и один доставлен в медицинское учреждение», — указали в ведомстве.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции.

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.

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