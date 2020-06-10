Три человека погибли в результате ДТП в Ульяновске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По имеющийся информации, авария произошла в 15:50 мск в Засвияжском районе Ульяновска. Там столкнулись Kia Ceed и ВАЗ-21102.
«В результате ДТП три человека погибли и один доставлен в медицинское учреждение», — указали в ведомстве.
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции.
В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.