В Петербурге премировали лучших соцработников

В Санкт-Петербурге премировали лучших социальных работников.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт губернатора.

Конкурс по семи номинациям проводил комитет по соцполитике. Премии в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей получили 27 человек.

Ранее санкт-петербургские власти расширили список работников медучреждений, которые могут рассчитывать на компенсационные выплаты за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии COVID-19.