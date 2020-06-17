В Петербурге премировали лучших соцработников

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В Санкт-Петербурге премировали лучших социальных работников.
В Петербурге премировали лучших соцработников
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт губернатора.

Конкурс по семи номинациям проводил комитет по соцполитике. Премии в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей получили 27 человек.

Ранее санкт-петербургские власти расширили список работников медучреждений, которые могут рассчитывать на компенсационные выплаты за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии COVID-19.

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