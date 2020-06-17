Медведев призвал уберечь граждан от вызванных пандемией потерь

Короткая ссылка
Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что граждан необходимо уберечь от потерь, которые были вызваны пандемией коронавирусной инфекции.
Медведев призвал уберечь граждан от вызванных пандемией потерь
  • globallookpress.com

«Нужно обезопасить граждан от тех потерь, которые вызваны пандемией, другими непредвиденными обстоятельствами», — цитирует РИА Новости Медведева.

Так, он отметил, что в сфере внутреннего туризма нет организации, которая бы занималась оказанием помощи тем, кто потерял средства из-за финансовых проблем туроператоров.

Ранее стало известно, что Минэнерго России ожидает серьёзного изменения структуры потребления энергии в мире, импульс которому придала пандемия коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить