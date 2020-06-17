Медведев призвал уберечь граждан от вызванных пандемией потерь
- globallookpress.com
«Нужно обезопасить граждан от тех потерь, которые вызваны пандемией, другими непредвиденными обстоятельствами», — цитирует РИА Новости Медведева.
Так, он отметил, что в сфере внутреннего туризма нет организации, которая бы занималась оказанием помощи тем, кто потерял средства из-за финансовых проблем туроператоров.
Ранее стало известно, что Минэнерго России ожидает серьёзного изменения структуры потребления энергии в мире, импульс которому придала пандемия коронавируса.