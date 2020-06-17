Медведев призвал уберечь граждан от вызванных пандемией потерь

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что граждан необходимо уберечь от потерь, которые были вызваны пандемией коронавирусной инфекции.

«Нужно обезопасить граждан от тех потерь, которые вызваны пандемией, другими непредвиденными обстоятельствами», — цитирует РИА Новости Медведева.

Так, он отметил, что в сфере внутреннего туризма нет организации, которая бы занималась оказанием помощи тем, кто потерял средства из-за финансовых проблем туроператоров.

Ранее стало известно, что Минэнерго России ожидает серьёзного изменения структуры потребления энергии в мире, импульс которому придала пандемия коронавируса.