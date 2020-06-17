Минэнерго ожидает изменений в структуре энергетики из-за коронавируса
- Reuters
«Мы, конечно же, будем переживать изменение структуры энергетической отрасли», — цитирует РИА Новости министра энергетики Александра Новака.
По его словам, это будет в первую очередь связано с тем, что люди станут меньше передвигаться на автотранспорте и авиатранспорте.
Он также отметил, что восстановление отрасли, скорее всего, не будет быстрым.
Ранее руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики России Вячеслав Мищенко оценил энергетическую стратегию.
По его словам, стратегия в своей основе предполагает «модернизационный рывок» для структурной перестройки отрасли, в рамках которой углеродная энергетика дополняется неуглеродной, энергоснабжение становится децентрализованным, а экспорт энергетических ресурсов диверсифицируется экспортом российских технологий.