Минэнерго ожидает изменений в структуре энергетики из-за коронавируса

Минэнерго России ожидает серьёзного изменения структуры потребления энергии в мире, импульс которому придала пандемия коронавируса.

«Мы, конечно же, будем переживать изменение структуры энергетической отрасли», — цитирует РИА Новости министра энергетики Александра Новака.

По его словам, это будет в первую очередь связано с тем, что люди станут меньше передвигаться на автотранспорте и авиатранспорте.

Он также отметил, что восстановление отрасли, скорее всего, не будет быстрым.

Ранее руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики России Вячеслав Мищенко оценил энергетическую стратегию.

По его словам, стратегия в своей основе предполагает «модернизационный рывок» для структурной перестройки отрасли, в рамках которой углеродная энергетика дополняется неуглеродной, энергоснабжение становится децентрализованным, а экспорт энергетических ресурсов диверсифицируется экспортом российских технологий.