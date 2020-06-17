Минэнерго ожидает изменений в структуре энергетики из-за коронавируса

Короткая ссылка
Минэнерго России ожидает серьёзного изменения структуры потребления энергии в мире, импульс которому придала пандемия коронавируса.
Минэнерго ожидает изменений в структуре энергетики из-за коронавируса
  • Reuters

«Мы, конечно же, будем переживать изменение структуры энергетической отрасли», — цитирует РИА Новости министра энергетики Александра Новака.

По его словам, это будет в первую очередь связано с тем, что люди станут меньше передвигаться на автотранспорте и авиатранспорте.

Он также отметил, что восстановление отрасли, скорее всего, не будет быстрым.

Ранее руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики России Вячеслав Мищенко оценил энергетическую стратегию.

По его словам, стратегия в своей основе предполагает «модернизационный рывок» для структурной перестройки отрасли, в рамках которой углеродная энергетика дополняется неуглеродной, энергоснабжение становится децентрализованным, а экспорт энергетических ресурсов диверсифицируется экспортом российских технологий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить